Jvoem que estava desaparecido é resgatado nu em monte da Serra no ES

Ele estava desaparecido desde a manhã da última terça-feira (6)

Um jovem de 19 anos, que estava sem roupas, foi resgatado no início da tarde desta quinta-feira (7), no Monte Mestre Álvaro, na Serra, Grande Vitória.

O resgate foi feito por equipes do Corpo de Bombeiros e do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer).

Segundo informações do Notaer, o rapaz é morador de Vila Velha.

Resgate

O Corpo de Bombeiros foi acionado por um homem que passava pela região quando ouviu gritos de socorro vindos de uma fenda.

Com apoio do helicóptero, o rapaz foi localizado em um ponto de difícil acesso, numa fenda entre dois paredões de rochas, com risco de queda iminente. Ele estava nu e sem condições de sair do local.

A operação de regaste durou cerca de 50 minutos e foi encerrada às 14h. O jovem foi retirado com a ajuda de um cesto de resgate.

A reportagem apurou ainda com o Notaer que, após o resgate, o jovem não se lembrava como teria se acidentado e parado naquele local e nem porque estava nu.

Ele foi levado de helicóptero para o Hospital Estadual Jayme Santos Neves para avaliação.