Justiça mantém na prisão suspeito de estuprar mulher deixada desacordada em rua de BH

Leonardo Augusto

Belo Horizonte, MG Folhapress)

O suspeito de ter estuprado uma mulher de 22 anos deixada desacordada na porta de casa em Belo Horizonte na madrugada de domingo (30) teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva na noite desta terça (1º).

O suspeito, identificado como Wemberson Carvalho da Silva, 47, passou por audiência de custódia por videoconferência no Fórum Lafayette, a primeira instância da Justiça em Minas Gerais, na capital.

Foi determinado ainda que o processo corra em segredo de Justiça para, conforme a decisão pela prisão preventiva, preservar a integridade da vítima. A reportagem não conseguiu contato com a defesa do suspeito.

A Polícia Militar informou que, ao ser preso, Wemberson negou que tenha cometido o crime e que, ao passar pela rua, viu a mulher e decidiu levá-la para um local seguro.

Wemberson foi preso no mesmo dia por suspeita de estupro de vulnerável. A mulher voltava em um veículo de aplicativo de um show no Estádio Mineirão e havia consumido bebida alcoólica.

Imagens de câmera de segurança mostram que o motorista do veículo tentou falar pelo interfone no apartamento em que a mulher mora, na região noroeste da capital, sem sucesso.

Em seguida, deixou a vítima deitada na calçada e foi embora, por volta das 3h. A corrida foi pedida por amigos. O motorista foi identificado e será ouvido.

A mesma câmera mostra, minutos depois, o suspeito passando pela rua, colocando a mulher nas costas e deixando o local. O homem levou a vítima para um campo de futebol na região. Imagens de outra câmera mostram Wemberson saindo do campo sozinho por volta das 7h.

As imagens das duas câmeras ajudaram na prisão do suspeito. A mulher foi encontrada seminua no campo pelo Samu, que foi acionado por moradores da região.

A equipe de atendimento do Hospital Odilon Behrens, para onde a mulher foi levada, confirmou o estupro, segundo o boletim de ocorrência feito pela Polícia Militar.

A Polícia Civil abriu investigação. “O suspeito teria abusado sexualmente de uma mulher, de 22 anos, que estava embriagada, depois de um show em BH. A investigação prossegue para completo esclarecimento dos fatos pela equipe da Delegacia Especializada de Combate à Violência Sexual em BH”, afirmou a corporação, em publicação nas redes sociais.