Justiça manda Suzane von Richthofen sair de carro da cadeia em ‘saidinha de Natal’

A Justiça autorizou que um carro entre para buscar Suzane von Richthofen na Penitenciária feminina de Santa Maria Eufrásia Pelletier, em Tremembé-SP, para a saída do indulto de Natal. Ela deve sair nesta segunda (23) e retornar após dez dias.

A juíza da Vara de Execuções Criminais de Taubaté, mandou um carro pegar Suzane dentro da cadeia sob os argumentos de se evitar uma exposição da presa, condenada em 2002 pelo assassinato dos pais, e uma eventual “perturbação” ao presídio.

A assessoria do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) não informou de quando é a decisão, tampouco se foi motivada pela repercussão sobre a publicação de um livro com a história de Suzane, escrito por Ulisses Campbell. Nem mesmo a íntegra da decisão foi disponibilizada.

A juíza que liberou a entrada do carro no presídio é a mesma que, em decisão de 1ª instância, havia dito que a obra “não é de interesse público” e que usa dados sigilosos. Também sublinhava como direito de Suzane “a proteção contra qualquer forma de sensacionalismo” e “execração pública”. Por fim, a juíza criticou a “autenticidade” da obra, pontuando que o autor do livro não teve contato com Suzane e não a conhece.

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes liberou esta semana a publicação, venda e divulgação de uma biografia não autorizada de Suzane. O material havia sido barrado em 1ª instância, a pedido da biografada. O escritor Ulisses Campbell argumentou que não é necessária autorização prévia para a publicação de obra literária, como já reconheceu o STF em decisão anterior.