Justiça determina soltura de mãe suspeita de torturar os filhos

A Justiça determinou a soltura de uma mulher que havia sido presa sob suspeita de ter torturado os filhos, um menino de quatro anos e uma menina de 10 meses. A mãe foi solta nesse domingo (7) e responderá ao processo em liberdade.

De acordo com a Polícia Civil, o pai das crianças teve a prisão temporária convertida em preventiva por tempo indeterminado. O casal foi detido na sexta-feira (5), sob acusação de maus tratos a duas crianças. As vítimas foram resgatadas pelo Conselho Tutelar.

A criança mais velha foi encontrada amarrada com um cadarço de sapato pelos tornozelos e se alimentava no chão e apresentava vários hematomas e cicatrizes no corpo.

Segundo a polícia, a casa onde a família estava apresentava condições insalubres.

De acordo com a decisão judicial, a suspeita, que está grávida de 33 semanas, não tem antecedente criminal. Além disso, ela foi solta porque, segundo testemunhas, não foi autora das agressões, mas conivente com as atitudes do marido.

Ainda segundo a decisão, a mulher está proibida de manter contato com o menino de 4 anos e com a filha de 10 meses.