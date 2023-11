Jovem viraliza ao explicar casamento com irmão da própria irmã

A decisão de compartilhar esses vídeos nas redes sociais surgiu a partir do estímulo de amigos

Ariadne Barros, uma assistente jurídica de Feira de Santana, na Bahia, tornou-se viral ao compartilhar uma explicação sobre a complicada árvore genealógica de sua família. Em uma série de vídeos postados no Instagram, a jovem de 27 anos revela detalhes únicos, como ser casada com o irmão de sua própria irmã e o fato de que o pai dela já foi casado com a sogra.

A advogada relata que o casamento de seu pai ocorreu antes de seu nascimento, resultando em uma filha dessa união. No entanto, essa relação não prosperou, levando seu pai a encontrar a mãe dela posteriormente. Por outro lado, a ex-mulher dele seguiu adiante e se casou novamente, gerando um filho nesse novo relacionamento.

A decisão de compartilhar esses vídeos nas redes sociais surgiu a partir do estímulo de amigos que constantemente comentavam sobre o enredo peculiar da história de Ariadne.