Jovem tenta defender mulher de agressão e é morto a pauladas

Um jovem, de 22 anos, foi morto a pauladas após tentar impedir que uma mulher fosse agredida. O crime ocorreu na noite de domingo (22). Gabriel Silva Reis chegou a ser socorrido, mas veio a óbito antes de dar entrada em uma unidade hospital.

De acordo com a a polícia, Gabriel estava passando por uma rua quando viu a mulher sendo agredida por um homem. Ao tentar intervir, ele foi atacado pelo agressor, que portava um pedaço de pau. O suspeito teria atingido a cabeça da vítima, fazendo com que Gabriel caísse no chão. Mesmo inconsciente, o jovem continuou sofrendo as agressões. O caso ocorreu em Igarapé do Meio, a 162 km de São Luís.

Posteriormente, um homem que passava no local socorreu Gabriel e o levou para o hospital da cidade. Como os ferimentos dele eram graves, o jovem foi encaminhado para a capital, mas morreu antes de dar entrada em uma unidade hospital.

O caso está sendo investigado.