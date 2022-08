Jovem se entrega à polícia após ficar com medo de ser morto por usar droga de traficante

Um jovem, de 20 anos, se entregou à Polícia Militar de MG e pediu para ser preso pelo falo de estar com medo de ser morto

Na segunda-feira, 01, um jovem, de 20 anos, se entregou à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e pediu para ser preso pelo falo de estar com medo de ser morto. Isso ocorreu após ele ter consumido a droga de um traficante que deveria ter sido vendida.

O caso ocorreu na cidade de Chapada Gaúcha, no noroeste de Minas Gerais.

A Polícia Militar informou que o rapaz chegou ao Batalhão da PM com uma sacola de maconha em uma das mãos, entregou para os agentes e pediu para ser preso. Ao ser questionado, ele afirmou que no mês passado deveria ter vendido um quilo do entorpecente. Mas, como é usuário, consumiu uma grande parte do material ilícito e agora estava com medo de ser morto.

Por esse motivo, ele foi preso em flagrante. Depois, os policiais constataram que o rapaz já possuía passagens por uso de drogas, furto, ameaça e agressão.