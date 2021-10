Jovem recebe bilhete para não andar de sutiã em casa

“Somos evangélicos e meu marido fica em casa em home office. Tenha decência”, estava escrito no papel

Uma mulher foi repreendida por uma vizinha por andar de sutiã dentro da sua própria casa. A confeiteira Juliana Kulpa, de 25 anos, recebeu um bilhete em suas correspondências por conta de suas vestimentas.

De acordo com o site Universa, do UOL, Juliana tomou um susto ao ler o bilhete. “Somos evangélicos e meu marido fica em casa em home office. Tenha decência”, estava escrito no papel.

“Eu imagino que tenha sido no dia que eu fui fazer uma caminhada e, em seguida, fiz uma faxina. Até hoje, a pessoa não se identificou. Eu não imagino quem seja, porque as janelas da minha lavanderia e do meu quarto dão para a frente do outro prédio; mas ‘é muito apartamento’. Não dá para saber quem é. Com certeza é alguém do outro prédio, porque daqui não tem como ninguém me ver”, disse Juliana

A confeiteira disse que não se sentiu intimidada com o bilhete e que não mudará sua forma de se vestir em casa.

“Voltei a usar top, cropped… Não fiquei nem um pouco intimidada, desconfortável, pelo contrário. Estou dentro da minha casa. Vou e pretendo continuar usando”, disse Juliana