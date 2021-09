Jovem queima perna após celular explodir dentro do bolso

No momento do acidente, Rafael de Oliveira, de 22 anos, estava andando de bicicleta

Em Anápolis (GO), um jovem queimou a perna após seu celular, que estava no bolso da calça, explodir. No momento do acidente, Rafael de Oliveira, de 22 anos, estava andando de bicicleta.

De acordo com informações do G1, um vídeo mostra quando o aparelho já está no chão e saindo bastante fumaça. Em seguida, um morador tanta ajudá-lo jogando água.

“Foi um susto muito grande. Cheguei a cair da bicicleta. Nunca imaginei que isso fosse acontecer”, disse o jovem.

Rafael contou que andava de bicicleta com a irmã, quando percebeu a fumaça saindo do bolso da calça que vestia. O jovem sofreu queimaduras leves e não precisou de atendimento médico.

“Comecei a mandar em grupos de mensagens contando o que tinha acontecido comigo. Isso é muito perigoso. Agora, eu quero alertar o máximo de pessoas”, contou.

No momento, Rafael aguarda uma resposta da empresa fabricante do aparelho, que ficou totalmente destruído. Ele contratou um advogado e registro o caso no Procon.