Jovem perde o controle da direção, derruba poste e arranca motor de carro em Campo Grande

Na madrugada desta segunda-feira, 18, um jovem, de 20 anos, perdeu o controle da direção e bateu em um poste de energia elétrica. O acidente aconteceu na avenida Amaro Castro Lima, no bairro Nova Campo Grande.

Com a força da batida várias peças do carro, como bateria e motor, ficaram espalhadas pela avenida. Com o impacto, o poste quase foi arrancado do chão e caiu no muro de uma residência. A cena impressionou moradores e quem passava pelo local.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e o jovem foi encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande com suspeita de fratura na clavícula.

Ainda não se sabe o motivo que fez o rapaz perder o controle da direção.

De acordo com o boletim médico, o motorista deu entrada na unidade com dores na clavícula esquerda e na perna direita.

O paciente realizou exames e segue internado no pronto atendimento, consciente, orientado e aguardando avaliação da ortopedia.