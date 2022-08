Jovem morre soterrado, em Inhumas

A vítima estava com outras duas pessoas trabalhando “escavando a terra” no momento do acidente

O jovem Anilton Lopes dos Santos, de 26 anos, foi atingido por um desmoronamento de terra e morreu soterrado, às margens da GO-222, na noite da última segunda-feira (1º), em Inhumas, na Região Metropolitana de Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros de Goiás, Anilton Lopes dos Santos ficou submerso pela terra em um buraco de aproximadamente dois metros de profundidade.

Defensoria classifica restrição em planos de saúde como inconstitucional O jovem chegou a ser levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. De acordo com o capitão Ailton Pinheiro, quatro militares participaram do resgate que durou cerca de 30 minutos. Nenhum deles estava usando equipamento de proteção individual (EPI). O militar contou que os trabalhadores estavam retirando uma terra que pode ser comercializada como adubo, algo comum na região. Os outros dois trabalhadores, Gabriel Henrique Pereira e Cesar Augusto Siqueira sofreram arranhões e já receberam alta.