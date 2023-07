Jovem morre durante exercício em parque de Cuiabá

Pessoas que caminhavam no parque encontraram a vítima no chão e acionaram o socorro

Na manhã desta terça-feira (11), uma estudante morreu enquanto pulava corda no Parque das Águas, em Cuiabá. Vanessa Batista dos Santos, de 24 anos, começou a passar mal e caiu durante o exercício.

Pessoas que caminhavam no parque encontraram a vítima no chão e acionaram o socorro. Uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros tentou reanimá-la, mas não teve êxito.

A suspeita do Corpo de Bombeiros é que a jovem tenha sofrido um infarto ou um mal súbito enquanto pulava corda.