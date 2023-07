Deputado distrital entra com representação contra Eduardo Bolsonaro

Ele protocolou a peça que traz o histórico de afronta do deputado e de sua família às instituições democráticas

O deputado distrital Ricardo Vale (PT) protocolou, nesta segunda-feira (10/6), uma representação junto ao Procurador-Geral da República, pedindo investigação criminal e medidas administrativas contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), após o parlamentar comparar professores a traficantes em um evento pró-armas, domingo, no Distrito Federal. Em cima de trio elétrico, o deputado eleito por São Paulo dizia que pais deveriam ter cuidado com professores doutrinadores que seriam tão perigosos quanto os traficantes.

A fala gerou revolta por diferentes autoridades, e o distrital anunciou, ontem mesmo, que buscaria os meios legais para punir as falas criminosas de Eduardo Bolsonaro. Na tarde desta segunda-feira, ele protocolou a peça que traz o histórico de afronta do deputado e de sua família às instituições democráticas e menciona a conduta do filiado do PL como incompatível com o cargo que exerce.

No documento, Ricardo Vale aponta a incitação ao crime de ódio contra os trabalhadores da educação e pede a “instauração de Procedimento de Investigação Criminal para apurar, em tese, a prática de crimes”, assim como a adoção das medidas administrativas e civis pertinentes.