Jovem morre afogado no litoral de SP

No último domingo (11), um trágico incidente tirou a vida de um adolescente de 16 anos na Praia Grande, situada no litoral Sul de São Paulo, especificamente no bairro Aviação.

Os esforços de resgate foram imediatos, conduzidos pelo Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar), porém, infelizmente, não foi possível salvar o jovem. De acordo com informações fornecidas pela corporação, o adolescente estava acompanhado de sua namorada e um primo, navegando em um bote antes do incidente ocorrer.

Os bombeiros receberam o chamado por volta das 17h30, alertando sobre um possível afogamento. Segundo relatos da namorada da vítima à equipe do GBMar, ela testemunhou o momento em que o adolescente começou a se debater na água antes de desaparecer. Por volta das 18h, as equipes de resgate localizaram o jovem.

Apesar do susto, tanto a namorada quanto o primo do adolescente enfrentaram apenas um afogamento de grau 1, o que implica em sintomas leves como tosse, não necessitando de tratamento médico. A prioridade das equipes concentrou-se na busca e salvamento do adolescente desaparecido.

O jovem, residente no bairro Grajaú em São Paulo, foi retirado do mar em estado de parada cardiorrespiratória. Para atender à emergência, um helicóptero e duas viaturas foram mobilizados.

