Jovem finge estar morta para se livrar de agressões e estupro do ex-namorado no Ceará; suspeito é preso

Nesta quarta-feira, 27, um homem de 33 anos foi preso suspeito de agredir e estuprar a ex-namorada no último dia 10 de abril, em Quixeramobim, no interior do Ceará. A polícia disse que a vítima precisou fingir estar morta para que o ex-namorado parasse as agressões.

A Polícia Civil cumpriu mandados de buscas, apreensão e de prisão preventiva, assim conseguindo capturar o homem, suspeito dos crimes de estupro e tentativa de feminicídio conta a ex-namorada, de 25 anos.

Segundo informações policiais, após uma discussão entre o casal, o homem agrediu a ex-namorada, com socos e tapas.

A vítima foi socorrida desacordada por um familiar e levada para uma unidade hospitalar. Após tomar conhecimento dos fatos, policiais civis representaram pela prisão do suspeito, que foi localizado e capturado no Bairro São José, em Fortaleza.

O homem foi conduzido para a Delegacia do Município de Quixeramobim, onde as ordens judiciais foram cumpridas. Um aparelho celular foi apreendido. Agora, o homem se encontra à disposição da Justiça.