Jovem filma o momento que é assassinado pelo padrasto

O jovem estava deitado em uma rede quando o padrasto entra com arma em punho, discute com o jovem e efetua dois disparos contra a vítima

Alisson Willian da Silva, de 20 anos, foi assassinado pelo padrasto, no quintal da própria casa, em Eldorado (MS). O jovem filmou o momento que ele estava deitado em uma rede quando o padrasto chegou, discutiu e efetuou dois disparos contra a vítima.

O jovem implorou para não ser baleado, “eu estou escutando, eu acordei agora. Estou aqui em casa João. Porque você vem aqui em casa se eu não tenho nada a ver, minha mãe não está aqui. Abaixa essa arma aí, eu estou na minha casa […] João, não me mata, eu tenho filhos”.

A delegada que investiga o caso, Sayara Pagno, comentou que o suspeito, após efetuar os disparos contra Alisson, atirou no pai e no irmão, de 18 anos, da vítima. “Todo o caso se deu por uma discussão familiar. Depois de atirar e matar a vítima, o suspeito também atirou na cabeça do pai do jovem e agrediu a mãe, que era convivente dele, antes de toda a discussão”, explicou.

O pai e o irmão da vítima receberam atendimentos médicos. Devido ao quadro grave, o pai de Alisson teve que ser encaminhado para um hospital em Dourados, cidade próxima, segundo a Polícia Civil.

A delegada do caso comenta que o suspeito tentou fugir, mas foi contido por pessoas que estavam próximas da cena do crime. O homem foi preso em flagrante e indiciado por duas tentativas de homicídio, homicídio qualificado e violência doméstica.