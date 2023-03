Jovem exibe píton enorme de estimação e viraliza

O vídeo já foi visto mais de 36 milhões de vezes, com mais de 1,3 milhões de likes

Uma cena registrada na Indonésia viralizou na internet, uma jovem postou um vídeo sentada mexendo no celular com uma píton gigante de estimação. Só no Instagram, o vídeo já foi visto mais de 36 milhões de vezes, com mais de 1,3 milhões de curtidas.

A maneira como a adolescente está sentada sem se importar com o “risco” mostra que a cena deve ser habitual e que a jovem é profundamente conectada ao réptil.

Enquanto muitos ser mostram maravilhados com a cena, muitos outros se mostram preocupados e afirmam que “um dia a jovem vai aparecer no estõmago da píton”.