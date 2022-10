Jovem é resgatado após cair de altura de sete metros e ser achado em córrego

A situação aconteceu na madrugada do último domingo (23)

Um jovem de 25 anos foi resgatado após cair de uma altura de sete metros em Itumbiara, no sul do estado. Segundo os bombeiros, a vítima despencou até chegar ao Córrego Trindade, próximo à região central da cidade.

O Corpo de Bombeiros informou que as equipes realizaram o resgate com técnicas de salvamento em altura e a vítima recebeu os primeiros socorros ainda no local.

Conforme os bombeiros, por conta do impacto da queda, o homem machucou e foi encaminhado para o hospital da cidade com sinais de fraturas na perna e no quadril.