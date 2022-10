Jovem é preso suspeito de espancar a mulher com socos e chutes

A jovem ficou bastante machucada. O suspeito a atingiu no rosto e em outras partes do corpo

Um jovem de 24 anos foi preso, nesta quarta-feira (5), suspeito de espancar a companheira de 22 anos com socos e chutes, em Nova Crixás, na região norte de Goiás.

A delegada Sayonara Lemgruber, da Polícia Civil, contou que o casal, que morava junto na cidade, estava em um acampamento quando houve as agressões.

“Ele cometeu vários atos, chutes, socos, agrediu ela de forma bem severa. Eles se separaram, após essas agressões”, disse a delegada.

O crime no dia 24 de setembro e a Polícia Civil ficou sabendo do caso no dia 26 do mesmo mês. Como não havia mais situação de flagrante, o suspeito foi intimado a comparecer na delegacia, mas ficou em silêncio.

“Ocorre que [ele] continuou perseguindo a vítima e sua família [após as agressões]. Representei pela prisão preventiva”, explicou a delegada.

Após a polícia representar e ter parecer favorável do Ministério Público, o Poder Judiciário deferiu pedido de prisão cautelar contra o investigado e ele o mandado de prisão preventiva foi cumprido nesta quarta-feira. Durante a prisão, a corporação teve apoio da Polícia Militar.

Ainda de acordo com a corporação, a atuação policial visa proteger a vítima, mas também resgatar o agressor. Por isso, o homem participou de projetos de combate à violência doméstica para fazê-lo refletir e romper o ciclo de replicação de violência de gênero. Após isso, ele foi levado para o presídio de Nova Crixás.