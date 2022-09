Jovem é preso por estupro após marcar encontro com criança de 11 anos

O jovem foi preso e alegou não saber que a menina era menor de 14 anos

Um jovem de 20 anos foi preso nesta terça-feira (20) suspeito de estuprar uma criança de 11 anos. O crime aconteceu em uma pousada na cidade de Inhuma, a 245 km de Teresina.

De acordo com o Grupamento da Polícia Militar (GPM), o suspeito é do município de Catalão, em Goiás, e conheceu a vítima através das redes sociais. Segundo o rapaz, eles marcaram um encontro em uma pousada de Inhuma e, então, o suspeito viajou para o Piauí. Após o crime, o pai da criança denunciou ao caso à polícia.

O suspeito foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Inhuma para os procedimentos cabíveis.

Estupro de vulnerável e aborto



O crime de estupro de vulnerável está previsto no no artigo 217-A do Código Penal brasileiro. Considera-se estupro presumido nos casos de vítimas menores de 14 anos, independentemente de consentimento para o ato sexual ou conduta libidinosa.

A legislação prevê pena de 8 a 15 anos de prisão para quem praticar sexo com menores de 14 anos. Além disso, em casos de estupro, o artigo 128 do Código Penal autoriza a interrupção da gravidez legalmente.