Jovem é preso durante culto em igreja cerca de 1h após matar primo na porta de casa

À PM, o suposto autor confessou o crime. O pai do jovem também foi levado para a delegacia, prestou depoimento e foi liberado

Um jovem de 21 anos foi preso suspeito de matar o próprio primo, de 25, durante uma briga de família, em Rio Verde, na região sudoeste de Goiás. Após o crime, o suspeito fugiu, mas a Polícia Militar o localizou e o prendeu em uma igreja, quando ele assistia a um culto.

A morte foi na noite de domingo (29), por volta de 21h, no Bairro Nilson Veloso, e a prisão por volta de 22h30, de acordo com a polícia.

Segundo a PM, a vítima tinha ido até a casa do suspeito para conversar com o pai dele sobre um problema com um veículo. Durante a discussão, que acontecia na porta da casa do suspeito, a PM disse que ele saiu na porta com uma faca na cintura.

O capitão Ronniery de Morais, comandante de policiamento da Polícia Militar de Rio Verde, disse que a vítima foi morta com cerca de cinco golpes de faca, que teriam atingido o tórax dele.

“A vítima deslocou até a casa do tio para discutir sobre questão de algum veículo e o autor, primo do mesmo, ficou inconformado com essa discussão, colocou uma faca na cintura e foi até lá tomar satisfações. No calor da discussão, a vítima tentou agredir o primo, que sacou essa faca e desferiu golpes”, contou.

Após o crime, o suspeito teria fugido do local e a vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu e morreu. O capitão contou ainda que a Polícia Militar recebeu denúncia de que ele estaria em uma igreja. Quando a PM chegou ao local, o encontrou e o prendeu em flagrante.

“Fomos informados de que ele estaria em uma igreja no momento de um culto. Nossas equipes deslocaram até o local e lá encontraram o mesmo. Foi dado voz de prisão, o mesmo confessou o fato e fizemos a condução desse autor e de seu pai para a delegacia”, disse.