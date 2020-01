Jovem é preso com mais de quatro mil comprimidos de ecstasy e quase oito quilos de haxixe 

PUBLICIDADE 

Um jovem de 23 anos foi preso suspeito de tráfico de drogas nesta quarta-feira (29). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o suspeito levava no carro que ele dirigia mais de quatro mil comprimidos de ecstasy e 7,5 quilos de haxixe.

A PRF informou que os comprimidos foram encontrados no carpete e no interior de um dos bancos do carro. O haxixe estava dentro do tanque de combustível.

Segundo a polícia ainda, o suspeito disse que pegou a droga em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, e levaria para Londrina, no norte. Ele foi preso em Santa Terezinha de Itaipu-PR.

A prisão ocorreu durante uma abordagem de rotina, no posto da PRF, conforme a polícia. As drogas, o carro e o suspeito foram levados para a Delegacia de Santa Terezinha de Itaipu.

O crime de tráfico de drogas tem pena prevista de cinco a 15 anos de prisão.