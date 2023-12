Jovem é preso após dirigir embriagado realizando manobras perigosas em SP

Ao localizar o carro em questão, a viatura ordenou a parada do veículo, contudo, o motorista optou por ignorar a ordem e empreendeu fuga, desencadeando uma perseguição policial

No último sábado (2), um indivíduo de 25 anos foi preso em Praia Grande, no litoral de São Paulo, após protagonizar uma série de acidentes enquanto dirigia em alta velocidade pela região.

O condutor, a bordo de um veículo branco, realizava manobras arriscadas pelas ruas durante a noite, o que levou ao acionamento da Polícia Militar. Ao localizar o carro em questão, a viatura ordenou a parada do veículo, contudo, o motorista optou por ignorar a ordem e empreendeu fuga, desencadeando uma perseguição policial.

Ao longo da fuga, o motorista colidiu com três carros que estavam estacionados. Não satisfeito, prosseguiu dirigindo até colidir com um quarto veículo em movimento, situado entre a Avenida Guilhermina e a Rua Embaré, no bairro Guilhermina. Moradoras da região testemunharam a colisão, já que anteriormente haviam registrado o mesmo homem realizando manobras perigosas, como drift, no mesmo local.

De acordo com informações da Prefeitura de Praia Grande, não houve vítimas em decorrência dos acidentes. Apesar disso, a equipe da PM conduziu o motorista até a Central de Polícia Judiciária (CPJ). O Instituto Médico Legal (IML) realizou um exame que confirmou a embriaguez do indivíduo, conforme divulgado pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP).

O caso foi registrado como embriaguez ao volante e trafegar em velocidade incompatível com a via. A autoridade de plantão determinou a prisão em flagrante do condutor.