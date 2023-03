Jovem é preso ao confessar que matou técnico de enfermagem após vítima tentar fazer sexo com ele durante encontro

Segundo o delegado responsável pelo caso, Vinícius Teles, os dois estavam em um encontro marcado por aplicativo no apartamento da vítima

Um jovem de 19 anos foi preso suspeito de matar um técnico de enfermagem e confessou que o assassinou a facadas após a vítima tentar fazer sexo com ele. O suspeito foi preso em casa, em Aparecida de Goiânia. O crime aconteceu na última-sexta (3), no setor Leste Vila Nova, em Goiânia, e o jovem foi preso na segunda-feira (6)

Conforme o delegado, o suspeito alegou que mudou de ideia sobre a relação sexual e o técnico de enfermagem disse para ele que enquanto os dois não “ficassem juntos” ele não ia sair do apartamento. No entanto, o delegado ponderou que o técnico não o agrediu e que a reação pode ser considerada desproporcional.

“Ele mesmo confessa que nenhum momento a vítima partiu para agressão física. Ele que avançou com a faca”, explicou.



“Em deteminado ele resolveu passar a mão em uma faca. Ele alega que era para pegar a chave e sair, mas ele confessou que atacou a vítima, desferiu diversos golpes, e saiu”, completou.



O delegado contou que o suspeito também furtou alguns objetos após o crime, como celular, mochila com pertences e outros itens, incluindo cartão do banco. O jovem é casado e tem um filho de 6 meses.

O técnico em enfermagem de 41 anos foi morto dentro do próprio apartamento. O corpo dele só foi encontrado no domingo (5), quando amigos deram falta e acionaram a polícia. Conforme o delegado, o suspeito e a vítima se conheceram na semana do crime.