Jovem é preso acusado de roubar e tentar estuprar idosa

Na cidade do Pilar (AL), policiais do Centro Integrado de Segurança Pública do Pilar (Cisp) prenderam, na segunda-feira (6), um jovem de 18 anos acusado de roubar e tentar estuprar uma idosa de 91 anos.

Segundo o delegado do Pilar, Sidney Tenório, o caso chegou ao conhecimento dos policiais do Cisp pela manhã e as equipes das polícias Civil e Militar iniciaram as buscas para tentar identificar e localizar o autor dos crimes. No período da tarde, os militares localizaram o iovem e o prenderam em flagrante.

“A vítima havia relatado que arranhou o criminoso no peito para tentar evitar a violência sexual. Além dessa informação, também sabíamos que o autor roubou algumas bijuterias da idosa. Com base nessas informações e algumas características físicas, conseguimos prendê-lo”, ressaltou o delegado.

Ao ser interrogado, o jovem contou que havia bebido muito e decidiu roubar a idosa, que mora sozinha e tem uma pequena bomboniere em sua casa. Ele confessou que pulou o muro da casa e arrombou a porta para roubar, mas negou a tentativa de estupro.

“Apesar das alegações, há indícios das práticas dos dois crimes, inclusive, a apreensão dos objetos roubados. O jovem foi autuado pelos crimes de roubo e tentativa de estupro e foi transferido para a Central de Flagrantes em Maceió”, concluiu o delegado Sidney Tenório.

Com informações da Polícia Civil de Alagoas