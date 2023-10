Jovem é morto após invadir casa de idosa e tentar estupro

A vítima confirmou que seu filho foi o responsável pela morte do suspeito

Uma mulher idosa de 80 anos relatou em depoimento nesta segunda-feira (2) que um jovem de 23 anos invadiu sua residência e tentou agredi-la sexualmente. O caso foi revelado pelo delegado Petrônio Henrique, da Delegacia de Picos.

Após o ataque, o filho da idosa fugiu do local, mas não antes de esfaquear o jovem que tentou agredir sua mãe. O incidente ocorreu no sábado (30) à tarde, no povoado Serra Branca, situado a 280 km de Teresina. A polícia está atualmente em busca do fugitivo.

Segundo informações das autoridades, o jovem agressor era conhecido na região por cometer crimes e residia próximo à casa da vítima.

Além do depoimento da idosa, sua filha também foi ouvida pelas autoridades. Outras testemunhas serão interrogadas ao longo da semana para esclarecer completamente o incidente.