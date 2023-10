Orquestra Sinfônica de Brasília celebra 35 anos do Sindilegis

Evento está marcado para começar às 20h, com abertura dos portões às 19h30, no Teatro Plínio Marcos, no Eixo Cultural Ibero-americano

Uma noite especial ao som de grandes clássicos, temas de filmes e sucessos da música popular brasileira embalada pela Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro. Essa é a proposta do concerto “Acordes da História”, nesta sexta-feira (6), sob a batuta do renomado maestro Cláudio Cohen, para celebrar os 35 anos do Sindilegis. O evento está marcado para começar às 20h, com abertura dos portões às 19h30, no Teatro Plínio Marcos, no Eixo Cultural Ibero-americano.

O espetáculo contará com a participação dos corais da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União (TCU), e do Supremo Encanto do Supremo Tribunal Federal (STF). A apresentação é gratuita e aberta ao público. Os amantes da música clássica poderão desfrutar do evento, que promete muita arte, cultura e emoção. O concerto conta com o apoio do Governo do Distrito Federal (GDF).

SERVIÇO

Data: 6 de outubro

Horário: 20h

Local: Teatro Plínio Marcos, no Eixo Cultural Ibero-americano

Entrada gratuita até a lotação do espaço