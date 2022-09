Jovem é esfaqueada por ex-marido

O crime ocorreu no bairro Jardim Fênix e, até o momento, o suspeito ainda não foi localizado. A vítima deixa dois filhos pequenos

Um caso de feminicídio marcou a manhã desta quarta-feira (7) em São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul. Rebeca França, jovem de apenas 20 anos, foi morta por seu ex-marido com pelo menos dois golpes de faca, conforme informação da Polícia Civil.

O crime ocorreu no bairro Jardim Fênix e, até o momento, o suspeito ainda não foi localizado. A jovem deixa dois filhos pequenos.

Por meio das redes sociais, amigos e familiares postaram mensagens de luto pela morte de Rebeca e pediram por justiça.