Jovem é esfaquado após suposto roubo de tábuas em MS

O autor do crime, um idoso de 71 anos, foi conduzido para a delegacia de Ribas do Rio Pardo

Um idoso de 71 anos foi preso em flagrante na tarde deste domingo (24), por tentar matar a facadas um homem de 26 anos em Ribas do Rio Pardo (MS), a 97 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o registro policial, a equipe foi acionada pelo hospital do município após o rapaz dar entrada com corte no abdômen e as vísceras expostas.

A motivação do crime foi um suposto furto de tábuas usadas na construção de uma varanda.

Testemunhas relataram que a vítima teve uma discussão com o idoso por um possível furto de tábuas. Durante a briga, o autor sacou uma faca e atingiu o jovem no abdômen.