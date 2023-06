Jovem é baleado enquanto dormia ao lado da esposa em MT

Os policiais encontraram a porta da frente da casa arrombada e a vítima na cama com um ferimento de tiro na cabeça

Criminosos invadiram uma residência localizada no Bairro Jardim Petrópolis, em Nobres, a 151 km de Cuiabá, durante a madrugada desta quarta-feira (28), resultando na morte de Anderson de Almeida Profeta, de 29 anos. Ele foi baleado enquanto dormia ao lado de sua esposa. A mulher da vítima acionou a Polícia Militar e a Polícia Civil.

O casal estava dormindo com as luzes da residência apagadas quando acordaram com o barulho do arrombamento. Segundo a polícia, nesse momento, foram efetuados três disparos de arma de fogo. A vítima relatou ter visualizado uma luz, possivelmente proveniente de uma lanterna.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) compareceu ao local para realizar os procedimentos periciais. As equipes da Polícia Civil da cidade estão em busca de identificar e capturar os possíveis responsáveis pelo crime.

Tanto a Polícia Civil quanto a Politec estiveram presentes na cena para tomar as medidas necessárias. A Delegacia de Nobres está conduzindo diligências com o objetivo de identificar e prender os autores do crime.