Jovem é baleado enquanto assistia televisão em Pirenópolis

O suspeito confessou ter praticado o crime, pois se sentiu mal quando viu a ex com o novo companheiro

Italo Júnio de Pina Pereira, de 23 anos, foi fatalmente baleado na cabeça enquanto assistia a uma série de TV ao lado de sua namorada em Pirenópolis, no Entorno do Distrito Federal. O ex-companheiro da namorada, um homem de 19 anos, foi detido sob suspeita de invadir a residência e cometer o crime.

O homicídio ocorreu na madrugada da última sexta-feira, no Setor Vila Nhonho Godinho. Italo Júnio foi alvo de disparos fatais, resultando em sua morte no local. O suspeito do crime foi capturado logo após o ocorrido, embora a arma utilizada não tenha sido localizada, outros objetos foram apreendidos em sua posse.