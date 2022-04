Jovem é assassinado na frente da namorada em lanchonete de Manaus

Nessa segunda-feira, 4, um jovem de 19 anos foi assassinado na frente da namorada, no bairro Redenção, Zona Centro-Oeste de Manaus

Nessa segunda-feira, 4, um jovem de 19 anos foi assassinado na frente da namorada, no bairro Redenção, Zona Centro-Oeste de Manaus. A garota não ficou ferida. De acordo com a delegacia, os dois estavam em uma lanchonete, quando dois criminosos chegaram de moto e começaram a atirar contra ele.

A vítima chegou a correr, para fugir e se proteger. Já os bandidos conseguiram fugir sem quem fossem identificados.

O ataque criminoso assustou os clientes e provocou uma correria no estabelecimento.

Em depoimento à polícia, os familiares da vítima afirmaram que ele não tinha envolvimento com o tráfico de drogas e que não tinham conhecimento sobre eventuais ameaças que o rapaz poderia ter recebido antes de ser morto.

Apesar disso, peritos do Departamento de Polícia Técnico-Cientifica (DPTC) encontraram uma porção de drogas com a vítima. No entanto, a polícia não confirmou se ele já tinha ou não antecedentes criminais.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exame de necropsia. A Polícia Civil abrirá um inquérito policial para investigar o caso.