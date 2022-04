Programa de ouvidoria do DF promete ouvir a população 24h

O governador Ibaneis Rocha assinou o decreto do Programa Administração Regional Digital 24h

O Programa Administração Regional Digital 24h foi lançado na manhã desta terça-feira (5), no Palácio do Buriti. O governador Ibaneis Rocha esteve presente o evento e assinou o decreto que promove uma melhoria na ouvidoria das administrações regionais do DF.

“Estamos lançando um programa que eu sonhei muito realizá-lo. Foi feito de forma bastante transversal e ouvindo os principais problemas da comunidade. É um programa de coragem, porque vai ouvir as reclamações do administrado, daquela que te colocou no cargo. Ele vai ter o acesso ao serviço 24h”, discursou Ibaneis, após assinatura do decreto, que será publicado em breve no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

Segundo informações, o Programa Administração Regional Digital 24h pode ser acessado pelo público através do número 162, pelo telefone, e pelo site, que deve ir ao ar nos próximos dias. São 33 serviços, dispostos a atender as reclamações da população, assim como solicitar serviços, obras e mandar sugestões para as administrações regionais, como solicitação de quadra de esportes, construção de calçadas, entre outras opções.

“É um projeto que nasce muito avançado ,mas que certamente, vai passar por muitas evoluções, de modo que possamos ter um dos portais de ouvidoria mais completos da história do DF”, disse o chefe do executivo local.

Mesmo com a criação do programa, as administrações regionais vão continuar recebendo as reclamações no local, das 8h às 19h, nos dias de semana.