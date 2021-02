Jovem é ameaçado após postar vídeo de agressão de PMs

PUBLICIDADE

Um jovem, de 27 anos, precisou se mudar de onde morava e pedir demissão após sofrer ameaças de policiais militares. No início deste mês, o jovem havia postado um vídeo em que PMs aparecem agredindo um foragido da Justiça, em São Vicente-SP. O Ministério Público pediu a instauração de Inquérito policial para apurar o caso.

A cena de agressão presenciada pelo rapaz ocorreu em 4 de fevereiro. Na ocasião, um grupo de policiais havia detido um procurado da Justiça de 23 anos. Ao menos quatro policiais aparecem agredindo o jovem. Após denunciar o ocorrido nas redes sociais, o rapaz de 27 anos passou a receber ameaças. Agora, tudo que ele deseja é que sua vida volte ao normal. No entanto, devido às ameaças, o jovem precisou mudar de cidade.

Além dele, outros moradores também filmaram o ocorrido. Segundo a vítima, pouco tempo depois, um policial percebeu que estava sendo filmado e pediu para as pessoas apagarem as imagens. O militar também teria ameaçado atirar contra o rapaz.

Devido às ameaças sofridas, o jovem preferiu publicar as imagens em um perfil com outro nome, nas redes sociais. A publicação teve milhares de compartilhamentos e centenas de comentários e as ameaças começaram a aumentar.

Após isso, o jovem afirma que passou a ter dificuldades para dormir e sofre com a pressão psicológica. Ele pediu demissão do local onde trabalhava há dois anos. No dia seguinte, precisou mudar de casa para proteger familiares, que também estariam recebendo ameaças. A noiva do jovem foi uma das pessoas ameaçadas e passou a ser seguida por suspeitos.

O caso foi levado ao Ministério Público e a vítima está recebendo suporte de um advogado. A identidade do rapaz foi preservada e um inquérito está sendo instaurado. Uma cópia do inquérito será encaminhada à Corregedoria da Polícia Militar, para conhecimento e providências administrativas cabíveis.