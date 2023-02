Jovem é agredido por lutadores de MMA, em bloco de carnaval

Segundo testemunhas, dois lutadores de MMA, pai e filho socaram e depois chutaram o rapaz, mesmo depois de caído no chão

Na madrugada da Quarta-feira de Cinzas (22), o jovem Renato de Araújo Sardinha Filho, de 18 anos, foi agredido em um bloco de carnaval, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Aline Cristina Bastos de Siqueira, consultora de venda, tomou um susto ao saber da notícia do filho: “O meu filho não corre risco, está consciente. Só agora, ele consegue comer,” diz.

Segundo testemunhas, dois lutadores de MMA, pai e filho socaram e depois chutaram o rapaz, mesmo depois de caído no chão. Quando chegou ao local, Aline encontrou Renato desmaiado.

“A agressão foi de terça-feira para quarta-feira, por volta de 2h30. O meu filho estava em um bloco de carnaval, em Campo Grande, junto com outros dois amigos. Eles estavam no bloco da geriatria. Esses caras, pai e filho, lutadores, estavam andando, e o pai esbarrou no meu filho. Ele perguntou se o meu filho queria tomar uma porrada. Ele foi pra cima do meu filho e deu uma rasteira. Em seguida, o filho dele deu um soco por trás do meu filho, que caiu desmaiado. Meu filho no chão e eles continuaram espancando meu filho, que estava desacordado. Ninguém fez nada. Recebi uma ligação, fui até lá e meu filho estava todo machucado”.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio. Renato está internado com traumatismo craniano no Hospital Rocha Faria, em Campo Grande.

“Meu filho está internado com uma parte do rosto desfigurada. A cabeça está sangrando. O médico disse que está avaliando se ele terá que passar por uma cirurgia ou se eles conseguiram conter o sangramento com remédios”.

“O meu filho é uma pessoa franzina que nunca se envolveu em brigas. Ele estava curtindo o carnaval com os amigos. O que eles fizeram com o meu filho é crime. O meu filho foi agredido covardemente e não teve chances de defesa. Eles são lutadores. Eles quase mataram o meu filho. São covardes”, desabafou Aline.

O delegado Vilson de Almeida Silva , titular da 35 DP (Campo Grande) intimou Paulo Roberto Nogueira, o PL, e Luis Alberto Nogueira, o Betão, donos de uma academia e lutadores de MMA, para prestarem depoimento nesta sexta-feira (24). Eles são aguardados na delegacia para explicarem o que houve.

Em conversas, por mensagens de texto, na noite desta quinta-feira, Luís Alberto Nogueira, o Betão disse que está sendo ameaçado.

“A versão que estão dando não é verdade. Eu vou falar a verdade para eles e para a Justiça”, contou.