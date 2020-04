Jovem é achado morto em telhado de comércio

PUBLICIDADE 

Antônio Vieira Marques, de 24 anos, foi encontrado morto no telhado de um estabelecimento comercial. O dono do estabelecimento acionou a Polícia Militar.

Segundo as autoridades locais, o morador ligou para a Polícia Militar assim que ouviu um barulho no telhado. O proprietário do local e os agentes encontraram o homem por volta das 3h da madrugada, após subirem até o local.

Os peritos informaram que a vítima foi atingida por um tiro no pescoço, que teria causado a morte de Antônio. Ainda não há suspeitos do autor do disparo. O caso aconteceu em Teresina-PI.

A polícia suspeita que o jovem tenha tentado invadir o comércio, quando foi flagrado por alguém, que efetuou os disparos. O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) vai apurar o caso.