Jovem diz que abusado por professor investigado por obrigar alunos a fazer sexo entre si

Um jovem, hoje com 18 anos, contou que foi dopado e abusado pelo professor Mateus José Mendes, de 50 anos, que foi preso suspeito de estuprar alunos e obriga-los a fazer sexo entre si na frente dele, ele também afirma que os abusos contra ele começaram quando ele tinha entre 9 e 10 anos.

“Eu dormi no sofá e acordei com ele me apalpando, me tocando. No momento que eu acordei, minha única reação foi correr daquele lugar”, completou.

De acordo com a Polícia Militar do Goiás, os abusos aconteciam escondido no banheiro de uma casa em Uruaçu no norte de Goiás. O homem já foi preso e não quis dar mais informações.

“Tudo começou quando eu tinha por volta de 9 a 10 anos, que eu ingressei na 5ª série e ele era meu professor. Ele tinha um costume muito peculiar, que era muito afetuoso, principalmente com os meninos da sala”, disse a vítima.

O jovem ainda contou que, na época, foi convidado para ir até a casa do professor depois de uma aula.

“Eu fui sozinho. Chegando lá, ele tinha alguma coisa de comer, não sei se era um bolo ou bolacha, e um suco. Depois que eu tomei esse suco me deu um sono que foi até estranho de relembrar agora”, relembrou.

O delegado explicou que o professor chamava um grupo de quatro alunos para cometer o crime. Uma destas vítimas contou que foi abusada por ele pela primeira vez aos 10 anos, mas hoje tem 18, segundo a polícia.

A investigação indicou que o professor obrigava os meninos a fazerem sexo com ele e também entre si, momento em que ele se masturbava. O delegado explicou que o docente pode responder pelos crimes de estupro de vulnerável e exploração sexual de adolescentes.