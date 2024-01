Jovem de 21 anos é preso após matar padrasto em GO

O suspeito fugiu depois do crime. A PM diz ter feito buscas por ele durante toda madrugada, mas que só o encontrou e prendeu na manhã de segunda-feira (15)

Um jovem de 21 anos foi detido pela Polícia Militar sob suspeita de ter cometido homicídio ao esfaquear o padrasto durante uma discussão em sua residência, localizada em Americano do Brasil, no oeste goiano. A mãe do rapaz informou aos policiais que tanto o filho quanto a vítima estavam sob efeito de álcool no momento do incidente.

O crime ocorreu na noite do último domingo (14), na casa da família situada na Rua Gomes Machado. De acordo com o relato da mãe do jovem às autoridades, ela, o filho e o marido estavam compartilhando o consumo de bebidas alcoólicas juntos. À medida que a embriaguez avançava, o rapaz e o padrasto entraram em uma discussão acalorada.

A mãe do jovem relatou à polícia que optou por deixar a residência temporariamente, evitando assim intervir na briga entre os dois. No entanto, ao retornar, deparou-se com a casa ensanguentada e o corpo do marido sem vida nos fundos, apresentando perfurações.