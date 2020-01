Jovem de 19 anos mata companheiro com tiro e é presa após ligar para polícia

PUBLICIDADE 

Uma jovem de 19 anos foi presa neste sábado (4), após matar o companheiro dela a tiros e, em seguida, ligar para a polícia. Apesar da detenção, a polícia trata o caso como legítima defesa.

De acordo com a versão da jovem à polícia, o crime teria sido motivado pela violência do homem contra ela. Segundo a polícia, Ailton Arthur Dantas, de 25 anos, tinha uma arma de fogo registrada. Durante uma briga, a mulher teria alcançado a pistola e disparado um tiro contra ele.

Após ligar para a polícia, a mulher permaneceu no local e foi levada à delegacia, onde confessou o crime e está detida.

Segundo a Polícia Civil, ela informou que tinha um relacionamento de aproximadamente dois anos com o homem. Eles moraram juntos um tempo, logo no início do namoro, mas haviam se separado, porque o homem a maltratava. Apesar de não agredi-la fisicamente, seria violento nas palavras.

O casal havia retomado o relacionamento há cerca de um mês e voltou a morar junto. Porém o homem teria ficado excessivamente ciumento, chegou a agredi-la fisicamente, inclusive com faca e ameaçá-la com arma de fogo.

Durante uma briga, que envolvia uma dessas ameaças, neste sábado (4), a mulher alcançou a arma que o homem havia soltado e atirou contra ele.

O caso ocorreu em Caicó-RN.