Jovem confessa ter decapitado avô por ele ter abusado sexualmente de sua irmã

O menino ainda contou que, após ter sido acusado do abuso, o idoso voltou para Goiânia. O nome do jovem não foi divulgado

O corpo de um idoso de 82 anos foi encontrado decapitado em um córrego em Senador Caneado, região metropolitana de Goiânia. O suspeito do crime, um jovem de 19 anos foi preso e confessou à Polícia Civil que a motivação do crime teria sido um abuso sexual cometido pelo avô contra sua irmã de 12 anos. A adolescente teria sido abusada no Pará, onde moram, durante visita do idoso a família. O menino ainda contou que, após ter sido acusado do abuso, o idoso voltou para Goiânia. O nome do jovem não foi divulgado.

Após o retorno do idoso a Senador Caneado, o neto teria ido atrás do avô para confrontá-lo sobre as acusações feitas pela irmã. Na ida a casa do avô, o ovem já teria levado um facão escondido. Segundo o registro policial, já na casa do idoso, o menino chegou a ir ao banheiro tomar uma decisão sobre o que faria.

Tomada a decisão, os dois discutiram e o jovem golpeou e decapitou com o avô com o facão. No depoimento de confissão, o garoto conta que colocou a cabeça do idoso em um saco e chamou um motorista de aplicativo, na intenção de se livrar do corpo. Na corrida, ele pediu para o motorista parar em uma ponto, na Avenida Afonso Pena e afirmou que precisava jogar um gato morto fora, que estaria dentro do saco. No entanto, o conteúdo do saco era a cabeça do avô.

O corpo

O corpo foi encontrado graças a um vizinho que percebeu a ausência do idoso e comunicou a família. O filho do homem e o neto, que cometeu o crime, foram à casa do homem e encontraram seu corpo.

A Polícia Militar foi acionada e informada de que a vítima não tinha desavenças ou dívidas que motivassem o crime. Após investigações, os agentes constataram que o crime teria sido cometido pelo neto.

A cabeça ainda vai ser submetida a um teste de DNA, para confirmar que se trata do idoso, segundo a Polícia Técnico-Científica.