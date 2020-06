Jovem compra Mustang na fábrica e ao tentar fazer drift joga carro em riacho

PUBLICIDADE 

Imagine você passar anos sonhando com um mustang novo e finalmente tê-lo. Foi o que aconteceu no Canadá, no entanto, a alegria de um jovem empolgado durou apenas três dias.

Acontece que sua versão GT do esportivo da Ford ficou acabada após um acidente. O dono do carro resolveu fazer algumas manobras com o veículo, mas perdeu o controle por conta da pista molhada e acabou por colocar o carro dentro de um riacho. O caso ocorreu na cidade de Cranbrook.

De acordo com testemunhas o motorista tentou fazer um drift, mas não conseguiu. Ninguém ficou ferido com o episódio.

Mas o carro, que tinha sido tirado da concessionária há três dias foi bastante prejudicado.