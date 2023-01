Jovem atropela e mata padrasto após ele agredir a mãe dela em MS

Nas imagens é possível observar que a jovem chega acompanhada de uma amiga e mira o carro diretamente para a homem

Uma jovem atropelou e matou um homem em Campo Grande (MS),no domingo (22), por volta das 19h. As imagens foram gravadas por uma câmera de segurança. O homem era namorado da mãe da motorista. Segundo a polícia, ele teria agredido a companheira, o que motivou o revide da filha.

Nas imagens é possível observar que a jovem chega acompanhada de uma amiga e mira o carro diretamente para a homem, que está sentado na calçada, próximo a uma parede.

Após a primeira batida, ela recua o carro, enquanto o homem tenta se levantar. No entanto, a motorista joga o carro contra ele mais uma vez, esmagando-o na parede.

Um funcionário do estabelecimento aparece observando toda a cena.

Após atropelar o homem duas vezes, a motorista sai do veículo acompanhada da amiga. Ela se aproxima do homem, toca no corpo dele e depois retorna ao carro, gesticulando. Um dos faróis do carro cai antes dela deixar o local, sozinha.

Segundo a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, o homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ontem.

A jovem ainda não foi localizada.