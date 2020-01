Jovem agride dono de bar com facão após vítima se recusar a vender fiado

PUBLICIDADE 

Um peixeiro, de 25 anos, bateu com um facão no dono de um bar, de 70 anos, após a vítima se recusar a vender fiado, informou a polícia nesta segunda-feira (6). O suspeito foi preso.

O idoso relatou à polícia que na manhã de sábado (4), o jovem foi até o bar e pediu para que ele vendesse uma dose de cachaça e cigarro fiados. O suspeito foi embora após a vítima negar a venda.

Horas depois, o jovem, armado com um facão, voltou ao estabelecimento e acertou o braço esquerdo do comerciante. Após o ataque, o agressor fugiu do local.

O idoso acionou a polícia e após buscas, o suspeito foi preso. O facão não foi encontrado. Ele, de acordo com a PM, confessou a agressão e disse, ainda, que cometeu o crime porque o idoso tinha uma dívida com o pai dele.

O caso ocorreu em Boa Vista-RO.