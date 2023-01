Jovem acorda com homem fazendo sexo oral nele dentro de casa e denuncia estupro

A Polícia Civil informou que classificou o caso como estupro e iniciou a investigação dessa ocorrência, registrada na terça-feira (10)

Um homem de 20 anos denunciou à polícia que foi abusado sexualmente por outro homem enquanto dormia em uma casa no município do Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife.

Por meio de nota, a polícia disse que o estupro aconteceu dentro de uma residência localizada no bairro de Ponte dos Carvalhos, após o suspeito e a vítima consumirem bebidas alcoólicas com outras pessoas.

“Segundo relatos, a vítima estava dormindo quando o autor teria realizado sexo oral nela”, declarou a Polícia Civil.



O caso foi registrado na Delegacia do Cabo de Santo Agostinho. O nome e a idade do suspeito de ter cometido o crime não foram divulgados pela Polícia Civil.

“As investigações foram iniciadas e seguem até total esclarecimento do caso”, declarou a Polícia Civil, na nota.