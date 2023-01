Jiboia de 2 metros engole gato e assusta moradores

Os bombeiros foram acionados e fizeram a captura da cobra. Em seguida, a soltaram em uma propriedade na zona rural do município

A empresária Edinete Bahiano Menezes dos Santos não imaginava chegar em casa, na tarde desta quarta-feira (25), em Sinop, a 503 km de Cuiabá, e se deparar com uma jiboia de dois metros comendo um gato da vizinhança no quintal. Depois de contar com a ajuda dos vizinhos para levar a serpente para fora, o animal cuspiu o felino, que, por sua vez, colocou um pequeno rato para fora.

Os bombeiros foram acionados e fizeram a captura da cobra. Em seguida, a soltaram em uma propriedade na zona rural do município.

Uma moradora havia chamado um jardineiro para cortar a grama do quintal de casa antes de ir para a loja, da qual é proprietária e fica em frente à residência. Contudo, horas depois, o homem a chamou assim que encontrou a cobra no terreno.

“Só consegui ver as patinhas do gato do lado de fora da cobra. Há 20 anos aqui, essa foi a primeira vez que vi isso. Já pensou se fosse um de nós, em vez do gato?”, contou.



Ela acredita que o animal tenha vindo de um terreno baldio atrás da casa dela, onde o mato está alto e não tem sido cuidado, o que pode ser um refúgio para animais silvestres, uma vez que a casa fica próxima à zona rural.

Os vizinhos ajudaram a tirar a cobra com um saco e a levaram para fora da residência até a chegada dos bombeiros, que devolveram o animal ao habitat natural. Durante a espera dos militares, a jiboia regurgitou o gato na calçada, que, também, cuspiu um pequeno rato que havia comido antes.

O capitão do Corpo de Bombeiros, Gleiber Bertolazzo, orienta que a população deve ficar atenta ao se aproximar de animais silvestres.

“Todo animal oferece riscos, principalmente para as crianças. É sempre bom ficar bem atento às áreas próximas de zonas rurais e evitar qualquer contato com esses animais”, destacou.