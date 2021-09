Jararaca e coral-verdadeira são encontradas em residenciais

Para o biólogo Flávio Terassini, é muito comum cobras aparecerem em áreas urbanas após chuvas. A água acaba inundando a toca onde os animais se escondem

Em Porto Velho (RO), moradores de residenciais têm registrado o aparecimento de cobras venenosas, após o início do período de chuvas em setembro.

De acordo com o G1, os moradores encontradas as cobras jararaca e coral-verdadeira, consideradas as serpentes mais perigosas do Brasil em áreas urbanas.

Para o biólogo Flávio Terassini, é muito comum cobras aparecerem em áreas urbanas após chuvas. A água acaba inundando a toca onde os animais se escondem.

O Corpo de Bombeiros informou que não houve nenhum aumento no número de ocorrências por resgate de serpentes em Porto Velho. Geralmente, jiboias e sucuris (sem veneno) são as mais encontradas e resgatadas.