Jacaré é resgatado após ser atropelado por moto

O acidente aconteceu na noite desta terça-feira (4)

Um jacaré foi resgatado após ter sido atropelado por uma motocicleta no Passeio do Mindú, Bairro Parque 10, Zona Centro-Sul de Manaus.

Segundo moradores da região, o réptil estava atravessando a rua, saindo de uma área de mata até o Igarapé do Mindú, quando uma motocicleta passou por cima dele. Com o atropelamento, ele ficou machucado no meio da via.

Como ele não se mexia, um motorista que passava pelo local levou o animal até a calçada. O Comando e o Batalhão de Policiamento Ambiental foram acionados e resgataram o jacaré, que apesar de não se mexer, ainda estava vivo.

Segundo a Polícia Militar, o animal estava com ferimentos na cabeça. Por isso, o jacaré foi entregue ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS-IBAMA) para recuperação.