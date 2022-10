Italianos entram por engano no Complexo da Maré e são baleados

Um deles foi atingido na costela, enquanto o outro foi atingido no braço esquerdo. O quadro deles é estável

Um grupo de cinco italianos que moram em São Paulo e estavam visitando o Rio de Janeiro foi surpreendido por tiros na madrugada desta sexta-feira (14). Por volta das 4h30, eles voltavam de uma festa na Marina da Glória direto para SP, mas pararam para lanchar, e escolheram um Fast Food na Avenida Brasil, perto do acesso da Linha Amarela.

Na hora de pegar a estrada de volta, acabaram errando o caminho informado pelo GPS e entraram no Complexo da Maré, onde foram recebidos a tiros. Um deles foi atingido na costela, enquanto o outro foi atingido no braço esquerdo. O quadro deles é estável, e os outros três não ficaram feridos.

Segundo a investigação, dois tiros acertaram a traseira do veículo. Uma bala passou pelo braço de uma das vítimas e atingiu o outro. Os bancos do carro ficaram com manchas de sangue.