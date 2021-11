Invasão de boi em escola causa correria e deixa 14 crianças feridas no interior de SP

A equipe de Zoonoses de Tatuí foi até o local, onde sedou o animal e fez a retirada dele, “sem danos”, conforme apontou a prefeitura

Um boi invadiu uma escola municipal de Tatuí, no interior de São Paulo, na tarde de segunda-feira (22), por volta das 15h40. O caso ocorreu na EMEF Prof Alan Alves de Araújo, quando as crianças aproveitavam o intervalo das aulas no pátio externo da instituição. Duas delas estão com suspeita de fratura, segundo informou a prefeitura.

O animal entrou pelo portão do estacionamento, no momento em que um veículo deixava o local. Ainda, conforme relatou a prefeitura, ele seguiu por fora do prédio até o pátio externo.

Cerca de 14 crianças sofreram escoriações diante da correria ocasionada pela invasão do animal. Elas foram atendidas pelo SAMU e pelo Corpo de Bombeiros. Outras duas passaram por médicos ortopedistas e aguardam resultado de exames para saber se sofreram alguma fratura.

Após o episódio, a equipe de Zoonoses de Tatuí foi até o local, onde sedou o animal e fez a retirada dele, “sem danos”, conforme apontou a prefeitura.