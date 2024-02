Influenciador simula furto de celular e é rendido por policial durante pegadinha no CE

O influenciador assegurou estar bem e expressou seus parabéns ao policial pela reação

O influenciador digital José Edson estava gravando a simulação de um furto de celular na noite de domingo (28) na cidade de São Benedito, interior do Ceará, com o intuito de ludibriar as vítimas e compartilhar suas reações nas redes sociais.

Entretanto, a brincadeira teve um desfecho inesperado quando Edson se deparou com a resposta decidida de um policial que, aparentemente, teve seu “celular furtado”. O agente prontamente agiu, detendo o influenciador até que a pessoa responsável pela filmagem esclareceu que se tratava apenas de uma pegadinha.

Apesar do susto inicial, José Edson assegurou estar bem e expressou seus parabéns ao policial pela reação eficaz que teve para conter a situação.